Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 November: UBS & Galeri24 Kompak Turun

Sabtu, 22 November 2025 – 09:25 WIB
Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 November: UBS & Galeri24 Kompak Turun - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian Sabtu 22 November 2025. Ilustrasi. Foto/Ilustrasi: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 22 November 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (22/11), kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.404.000 menjadi Rp 2.396.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.404.000 dari semula dibanderol Rp 2.418.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.299.000

Baca Juga:

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.404.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp 4.770.000

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 22 November 2025. UBS dan Galeri24 kompak turun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp