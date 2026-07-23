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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 Juli, Galeri24 Tembus Rp 2,619 Juta Per Gram

Kamis, 23 Juli 2026 – 11:35 WIB
Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 Juli, Galeri24 Tembus Rp 2,619 Juta Per Gram - JPNN.COM
Harga emas hari ini Kamis 23 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 23 Juli 2026.  Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Kamis (23/7), pukul 11.02 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.619.000, Rp 2.746.000, dan Rp 2.632.000 per gram.

Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah. Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

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Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp 1.374.000

1 gram: Rp 2.619.000.

Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 23 Juli 2026. Cek daftar harga emas Antam, harga emas Galeri24 dan harga emas UBS hari ini di sini.

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