Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS & Galeri24 Masih Stabil

Senin, 10 November 2025 – 08:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 10 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (10/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak tak mengalami perubahan harga jual dua hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.378.000 per gram. Begitu pula emas UBS turut tak berubah di angka Rp 2.381.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.287.000