Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS & Galeri24 Masih Stabil
Senin, 10 November 2025 – 08:25 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 10 November 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (10/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak tak mengalami perubahan harga jual dua hari beruntun.
Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.378.000 per gram. Begitu pula emas UBS turut tak berubah di angka Rp 2.381.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.287.000