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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas di Pegadaian Selasa 21 Juli 2026, Antam Rp 2,706 Juta Per Gram

Selasa, 21 Juli 2026 – 12:12 WIB
Update Harga Emas di Pegadaian Selasa 21 Juli 2026, Antam Rp 2,706 Juta Per Gram - JPNN.COM
Harga emas hari ini Selasa 21 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 21 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (21/7) pukul 10.41 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.585.000, Rp 2.706.000, dan Rp 2.597.000 per gram.

Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas hari ini Selasa 21 Juli 2026 di Pegadaian. Harga emas ?1 gram: Rp 2,706 juta.

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