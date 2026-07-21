Update Harga Emas di Pegadaian Selasa 21 Juli 2026, Antam Rp 2,706 Juta Per Gram

Selasa, 21 Juli 2026 – 12:12 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 21 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (21/7) pukul 10.41 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.585.000, Rp 2.706.000, dan Rp 2.597.000 per gram.

Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24