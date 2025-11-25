Update Harga Emas di Pegadaian, UBS & Galeri24 Turun Hari Ini, Berikut Daftarnya

Selasa, 25 November 2025 – 08:03 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 25 November 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (25/11), dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24, mengalami penurunan harga jual.

Adapun harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.384.000 dari awalnya Rp 2.389.000 per gram.

Begitu pula emas UBS yang turut turun menjadi Rp 2.393.000 dari semula Rp 2.404.000 per gram

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.294.000