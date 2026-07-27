Update Harga Emas Hari Ini 27 Juli di Pegadaian: Antam Rp 1,727 Juta Per Gram
Senin, 27 Juli 2026 – 11:15 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Senin 27 Juli 2026 di Pegadaian.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (27/7), pukul 10.31 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS masing-masing di angka Rp 2.603.000, Rp 2.727.000, dan Rp 2.615.000 per gram.
Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.