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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas Hari Ini 3 Juli di Pegadaian, Galeri24 Rp 2.627.000 Per Gram

Jumat, 03 Juli 2026 – 10:23 WIB
Update Harga Emas Hari Ini 3 Juli di Pegadaian, Galeri24 Rp 2.627.000 Per Gram - JPNN.COM
Harga emas hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat (3/7), pukul 09.18 WIB menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS masing-masing Rp 2.627.000, Rp 2.746.000 dan Rp 2.639.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.378.000

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1 gram: Rp 2.627.000

‎2 gram: Rp 5.189.000

Berikut update harga emas hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Pegadaian. Harga emas Galeri24 mencapai Rp 2.627.000 per gram.

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