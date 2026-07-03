Update Harga Emas Hari Ini 3 Juli di Pegadaian, Galeri24 Rp 2.627.000 Per Gram
Jumat, 03 Juli 2026 – 10:23 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Pegadaian.
Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat (3/7), pukul 09.18 WIB menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS masing-masing Rp 2.627.000, Rp 2.746.000 dan Rp 2.639.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.378.000
1 gram: Rp 2.627.000
2 gram: Rp 5.189.000