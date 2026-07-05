Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas Hari Ini 5 Juli 2026 di Pegadaian, Antam Naik

Minggu, 05 Juli 2026 – 12:50 WIB
Update Harga Emas Hari Ini 5 Juli 2026 di Pegadaian, Antam Naik - JPNN.COM
Harga emas hari ini Minggu 5 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Minggu 5 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Minggu (5/7), pukul 10.00 WIB, menunjukkan harga emas Galeri 24 dan UBS masih stagnan di angka Rp 2.648.000 dan Rp 2.661.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam terpantau mengalami kenaikan Rp 19 ribu dari hari sebelumnya, sehingga menjadi Rp 2.777.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.389.000

Baca Juga:

1 gram: Rp 2.648.000

‎2 gram: Rp 5.232.000

Berikut update harga emas hari ini Minggu 5 Juli 2026 di Pegadaian. Harga emas Antam mengalami kenaikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  Update Harga Emas  harga emas Antam  harga emas Galeri24  Harga emas UBS 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp