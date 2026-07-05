Update Harga Emas Hari Ini 5 Juli 2026 di Pegadaian, Antam Naik

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Minggu 5 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Minggu (5/7), pukul 10.00 WIB, menunjukkan harga emas Galeri 24 dan UBS masih stagnan di angka Rp 2.648.000 dan Rp 2.661.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam terpantau mengalami kenaikan Rp 19 ribu dari hari sebelumnya, sehingga menjadi Rp 2.777.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.389.000

1 gram: Rp 2.648.000

‎2 gram: Rp 5.232.000