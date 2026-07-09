Update Harga Emas Hari Ini 9 Juli 2026 di Pegadaian, Turun Semua
Kamis, 09 Juli 2026 – 10:10 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Kamis 9 Juli 2026 di Pegadaian.
Harga emas UBS, Antam dan Galeri24 di laman Pegadaian, Jakarta, Kamis (9/7), pukul 09.15 WIB, tercatat kompak mengalami penurunan.
Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS hari ini masing-masing berada di angka Rp 2.621.000, Rp 2.747.000, dan Rp 2.634.000 per gram.
Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
0,5 gram: Rp 1.375.000
1 gram: Rp 2.621.000.