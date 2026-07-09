Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas Hari Ini 9 Juli 2026 di Pegadaian, Turun Semua

Kamis, 09 Juli 2026 – 10:10 WIB
Update Harga Emas Hari Ini 9 Juli 2026 di Pegadaian, Turun Semua - JPNN.COM
Update harga emas hari ini di Kamis 9 Juli 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Kamis 9 Juli 2026 di Pegadaian.

Harga emas UBS, Antam dan Galeri24 di laman Pegadaian, Jakarta, Kamis (9/7), pukul 09.15 WIB, tercatat kompak mengalami penurunan.

Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS hari ini masing-masing berada di angka Rp 2.621.000, Rp 2.747.000, dan Rp 2.634.000 per gram.

Baca Juga:

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Baca Juga:

0,5 gram: Rp 1.375.000

1 gram: Rp 2.621.000.

Harga emas hari ini Kamis 9 Juli 2026 di Pegadaian turun semua hari ini. Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  update harga emas hari ini  harga emas pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Pegadaian 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp