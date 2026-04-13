Update Harga Emas Hari Ini Senin 13 April 2026, Tak Ada yang Bergerak

Senin, 13 April 2026 – 09:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin (13/4), tercatat tidak bergerak atau stagnan.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, sejumlah emas seperti UBS, Antam, dan Galeri24 mengalami stabil, masing-masing di angka Rp2.890.000, Rp2.975.000, dan Rp2.876.000 per gram.

Harga tersebut merupakan angka yang sama seperti tertera di laman Sahabat Pegadaian pada Minggu (12/4/2026).

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sedangkan harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24