Update Kasus Kematian Brigadir EWS, 4 Saksi Diperiksa

jpnn.com - Penyidik Polda Jambi memeriksa empat saksi terkait kasus kematian anggota Polres Tanjung Jabung Timur Brigadir EWS.

Pemeriksaan saksi itu dilakukan setelah Polda Jambi mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Polres Tanjung Jabung Timur.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Jimmy Christian Samma, Rabu (22/7/2026), mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut.

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Kombes Jimmy juga meminta waktu untuk mengungkap kasus yang telah menjadi perhatian Kapolda Jambi.

Keempat saksi diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi guna mendalami kronologi kejadian, penyebab kematian korban, serta pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Berdasarkan pantauan ANTARA di Mapolda Jambi, setelah menjalani pemeriksaan, keempat saksi dibawa ke area tahanan di lingkungan Mapolda Jambi.

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Hingga berita ini diturunkan, Polda Jambi belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum mereka.

Brigadir EWS ditemukan tewas di tempat kosnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Sabtu (18/7/2026).