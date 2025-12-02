Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Update Kasus Kematian Dosen Untag: Hasil Autopsi Keluar, Istri AKBP Basuki Diperiksa Polisi

Selasa, 02 Desember 2025 – 16:45 WIB
Update Kasus Kematian Dosen Untag: Hasil Autopsi Keluar, Istri AKBP Basuki Diperiksa Polisi - JPNN.COM
Aksi tabur bunga dan menyalakan lilin oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, mengenang tujuh hari kepergian dosen Dwinanda Linchia Levi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengungkap hasil autopsi kematian dosen Universitas 17 Agusrus 1945 (Untag) Semarang Dwinanda Linchia Levi telah keluar.

Hasil tersebut kini menjadi bahan pendalaman dalam proses penyidikan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengatakan hasil autopsi dari RSUP Dr Kariadi Semarang saat ini sedang dianalisis.

Baca Juga:

Penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) terkait aspek forensik lainnya.

“Proses saat ini, kami sudah mendapatkan hasil autopsi dari RSUP Dr Kariadi. Saat ini sedang dalam pendalaman. Kami juga menunggu hasil dari Labfor, terkait forensik dan lainnya,” ujar Kombws Dwi di Mapolda Jateng, Selasa (2/12).

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa AKBP Basuki yang sebelumnya disebut sebagai saksi kunci dalam kasus kematian dosen Levi. Termasuk istri sahnya turut diperiksa.

Baca Juga:

“Untuk pemeriksaan terhadap saudara B ini sudah kami lakukan, termasuk terhadap istrinya,” katamya.

Kombes Dwi menegaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan langkah menetapkan tersangka. Gelar perkara akan dilakukan setelah keseluruhan bukti dinilai cukup.

Polda Jateng menyebut hasil autopsi kasus kematian dosen Untag Dwinanda Linchia Levi keluar. Istri AKBP Basuki juga sudah diperiksa polisi. Ada apa?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kematian Dosen Untag  Dwinanda Linchia Levi  AKBP Basuki  Polda Jateng  Kombes Dwi Subagio 
BERITA KEMATIAN DOSEN UNTAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp