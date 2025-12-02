Update Kasus Kematian Dosen Untag: Hasil Autopsi Keluar, Istri AKBP Basuki Diperiksa Polisi

Selasa, 02 Desember 2025 – 16:45 WIB

jpnn.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengungkap hasil autopsi kematian dosen Universitas 17 Agusrus 1945 (Untag) Semarang Dwinanda Linchia Levi telah keluar.

Hasil tersebut kini menjadi bahan pendalaman dalam proses penyidikan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengatakan hasil autopsi dari RSUP Dr Kariadi Semarang saat ini sedang dianalisis.

Penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) terkait aspek forensik lainnya.

“Proses saat ini, kami sudah mendapatkan hasil autopsi dari RSUP Dr Kariadi. Saat ini sedang dalam pendalaman. Kami juga menunggu hasil dari Labfor, terkait forensik dan lainnya,” ujar Kombws Dwi di Mapolda Jateng, Selasa (2/12).

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa AKBP Basuki yang sebelumnya disebut sebagai saksi kunci dalam kasus kematian dosen Levi. Termasuk istri sahnya turut diperiksa.

“Untuk pemeriksaan terhadap saudara B ini sudah kami lakukan, termasuk terhadap istrinya,” katamya.

Kombes Dwi menegaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan langkah menetapkan tersangka. Gelar perkara akan dilakukan setelah keseluruhan bukti dinilai cukup.