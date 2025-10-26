Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Update Kasus Kematian Prada Lucky Namo Dianiaya Senior, Ibu Korban Sedikit Lega

Minggu, 26 Oktober 2025 – 06:50 WIB
Prada Lucky Namo anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com - Kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Prajurit Dua (Prada) TNI Lucky Chepril Saputra Namo dijadwalkan disidangkan pada Senin (27/10) pekan depan.

Ibu kandung almarhum Prada Lucky Namo, Sepriana Paulina Mirpey mengaku sudah mendapatkan pemberitahuan tentang jadwal sidang tersebut.

"Sudah. Surat pemberitahuan dari Pengadilan Militer sudah kami terima pada tanggal 22 lalu dan jadwalnya tiga hari tanggal 27, 28 dan 29 Oktober," kata Sepriana, Sabtu (26/10/2025).

Sepriana juga mengaku sedikit lega dengan informasi tersebut.

Dia sudah menyampaikan informasi itu kepada keluarga yang menanti kelanjutan proses hukum atas kematian sang anak.

Sepriana mengaku sudah dua bulan lebih menanti kejelasan dari kasus penganiayaan yang merenggut nyawa anaknya.

Dia bersyukur karena 22 tersangka kasus penganiayaan terhadap anaknya hingga meninggal dunia bisa segera disidang dalam waktu dekat.

"Saya hanya berharap agar para tersangka bisa berkata dengan jujur di persidangan nanti,” ujarnya.

Begini update kasus kematian Prada Lucky Namo yang dianiaya 22 senior di Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere Nagekeo.

