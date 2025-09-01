Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Update Layanan MRT Jakarta Hari Ini 1 September 2025

Senin, 01 September 2025 – 09:25 WIB
Suasana operasional MRT Jakarta. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Layanan MRT Jakarta sudah kembali beroperasi normal pada Senin (1/9) hari ini.

Plt Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan waktu layanan operasional pada pukul 05.00 hingga 00.00 WIB.

“Headway kereta 10 menit pada jam tidak sibuk dan 5 menit pada jam sibuk,” ucap Tomo dalam keterangannya.

Seluruh stasiun MRT Jakarta melayani penumpang, termasuk Stasiun MRT Istora Mandiri dengan pengaturan akses masuk dapat melalui Entrance B, C, D.

Sementara itu, elevator sisi IDX dibuka, tetapi entrancer A dan elevator sisi GBK saat ini masih ditutup.

“MRT Jakarta selalu berkomitmen memberikan layanan prima bagi seluruh pelanggan,” kata dia.

PT MRT mengajak masyarakat untuk menggunakan kereta sebagai moda transportasi pilihan yang nyaman dan aman.

“Serta ikuti informasi terkini melalui kanal resmi media sosial dan website MRT Jakarta,” tambahnya. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

