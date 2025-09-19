Update Longsor Kelok Sembilan Lintas Riau-Sumbar, Diberlakukan Sistem Buka Tutup  

jpnn.com - Jalur Kelok Sembilan, tepatnya di bawah Jorong Ulu Air, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, kembali dibuka secara terbatas setelah bencana longsor.

Pemberlakuan buka tutup jalan dilakukan setelah sempat tertutup total akibat longsor pada Kamis malam 18 September 2025 sekitar pukul 19.00 WIB.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Reza Chairul Akbar menjelaskan bahwa material longsor berupa tanah dan bebatuan menutupi badan jalan sepanjang kurang lebih 12 meter dengan lebar sekitar 20 meter.

“Longsor ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut,” kata Reza saat dikonfirmasi JPNN.com dari Pekanbaru, Jumat (19/9).

Reza menjelaskan bahwa personel Polres 50 Kota bersama BPBD dan PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota langsung bergerak cepat dengan mendatangkan alat berat setelah mendapat informasi.

Hingga Kamis malam pukul 21.40 WIB, proses pembersihan material longsor di Kelok 9 masih berlangsung.

Sempat terjadi susulan juga masih terjadi di lokasi, sehingga pengendara dihimbau tetap waspada.

Mulai Jumat 19 dini hari jalur Kelok Sembilan sudah bisa dilalui kendaraan dengan sistem buka tutup arus lalu lintas.