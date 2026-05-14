Motor

Update Motor Listrik Yamaha di Indonesia, Simak Nih!

Kamis, 14 Mei 2026 – 12:00 WIB
Motor listrik Yamaha E01. Foto: Yamaha

jpnn.com, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memilih belum terburu-buru mengambil langkah besar untuk masuk ke pasar sepeda motor listrik.

Pabrikan asal Jepang itu masih memantau arah pasar sebelum memperluas lini kendaraan listriknya di tanah air.

Public Relation Manager PT. YIMM, Rifki Maulana mengatakan Yamaha hingga kini masih mempelajari dinamika pasar motor listrik, termasuk kesiapan ekosistem dan penerimaan konsumen.

“Concern-nya Yamaha sama EV yang pasti kami masih watch and learn. Kami masih lihat kondisi market-nya,” ujar Rifki di Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut dia, keputusan untuk masuk lebih agresif ke pasar kendaraan listrik tidak bisa dilakukan sembarangan.

Pasalnya, investasi yang dibutuhkan untuk memproduksi hingga memasarkan motor listrik tergolong besar.

“Karena kan kita tahu, investasi itu kan bukan hal yang sedikit, ya,” katanya.

Saat ini Yamaha baru menghadirkan motor listrik Neo’s melalui skema business to business (B2B).

Yamaha  motor listrik  motor listrik yamaha  Yamaha Neos 
