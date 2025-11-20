Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Tak Beranjak, Tetangga Justru Panen Kenaikan

Kamis, 20 November 2025 – 03:46 WIB
Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia tak beranjak pada ranking FIFA edisi November 2025.

Keputusan Skuad Garuda untuk tidak menggelar pertandingan pada FIFA Matchday 10–19 November ternyata berimbas langsung pada posisi mereka dalam daftar peringkat dunia.

Indonesia tak Beranjak

Tanpa tambahan poin, Indonesia harus rela tetap berada di posisi ke-122 FIFA dengan total 1.144,73 poin.

Sementara itu, rival serumpun Indonesia, yakni Malaysia memanfaatkan jendela matchday untuk mendulang poin dan memperbaiki posisi.

Malaysia dan Thailand Melaju

Malaysia menjadi salah satu tim yang mengalami lonjakan. Berkat kemenangan tipis 1-0 atas Nepal dalam lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2027, Harimau Malaya naik dua tingkat ke peringkat 116.

Hasil tersebut membuat Malaysia makin menjauh dari kejaran Indonesia.

Thailand juga mencatatkan peningkatan serupa. Tim Gajah Perang naik dua setrip dari posisi 96 ke 94 setelah mencatat dua kemenangan penting, yakni 3-2 melawan Singapura serta kemenangan meyakinkan 4-0 atas Sri Lanka di kualifikasi Piala Asia.

Spanyol Masih Tak Tergoyahkan

Di jajaran elite, Spanyol tetap berada di posisi teratas dunia. Tambahan 3,04 poin pada FIFA Matchday November membuat La Furia Roja mengukuhkan diri dengan 1.883,80 poin.

