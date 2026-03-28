Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Tersenyum, Malaysia Hancur Lebur

Sabtu, 28 Maret 2026 – 07:28 WIB
Timnas Indonesia Foto : Ricardo

jpnn.com - Update terbaru ranking FIFA yang dirilis Sabtu (28/3/2026) menghadirkan cerita kontras di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisi, sementara Malaysia justru mengalami kemerosotan tajam.

Skuad Garuda kini menempati peringkat ke-120 dunia. Posisi itu naik dua tingkat dibanding sebelumnya, setelah tambahan poin dari kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis.

Total, Indonesia mengoleksi 1148,70 poin dalam daftar terbaru ranking FIFA.

Baca Juga:

Berbanding terbalik, Malaysia harus menerima kenyataan pahit.

Tim berjuluk Harimau Malaya itu anjlok hingga ke 14 tingkat menuju posisi 135 dunia.

Penurunan drastis tersebut tak lepas dari hukuman yang dijatuhkan FIFA dan AFC.

Baca Juga:

Sanksi itu berkaitan dengan kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan sejumlah pemain naturalisasi Malaysia.

Dampaknya langsung terasa. Dua kemenangan Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia 2027 dinyatakan tidak sah.

BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

