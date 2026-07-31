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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Upgrade Mobil Makin Mudah, OLXmobbi Bawa Program Ini ke GIIAS 2026

Jumat, 31 Juli 2026 – 18:24 WIB
Upgrade Mobil Makin Mudah, OLXmobbi Bawa Program Ini ke GIIAS 2026 - JPNN.COM
OLXmobbi kembali menghadirkan program trade-ini yang lebih praktis, transparan, dan aman di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, KOTA TANGERANG - OLXmobbi kembali menghadirkan program trade-ini yang lebih praktis, transparan, dan aman di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Melalui layanan trade-in yang didukung proses inspeksi profesional, OLXmobbi ingin menyederhanakan perjalanan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Chief Operating Officer of OLXmobbi, Agung Iskandar pada saat press conference di Boothnya, Jumat (31/7).

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Dia menjelaskan saat konsumen ingin melakukan pembaruan kendaraan salah satu tantangan konsumen adalah bagaimana menjual mobil lama secara praktis sekaligus mendapatkan harga yang kompetitif.

"Untuk itu, kemudahan dalam trade-in merupakan kunci sukses dalam mendongkrak penyerapan kendaraan baru. Dengan menghadirkan solusi trade-in bebas ribet, OLXmobbi tidak sekadar mengakomodasi kebutuhan konsumen, tapi juga turut mempercepat perputaran roda ekonomi di sektor otomotif,” ujar Agung.

Menurut dia, layanan tersebut selama di GIIAS terus mencatatkan pertumbuhan dari tahun ke tahun.

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Dia mengatakan bahkan di GIIAS 2025 lalu, terjadi peningkatan trade-in dan penyerapan mobil mencapai 68% atau hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2024.

Sementara itu, di GIIAS 2024, trade-in dan penyerapan juga meningkat 26% dibandingkan 2023.

OLXmobbi kembali menghadirkan program trade-ini yang lebih praktis, transparan, dan aman di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

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TAGS   OLXmobbi  GIIAS 2026  trade in  Mobil baru  Berita Otomotif  otomotif 
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