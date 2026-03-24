Urai Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Minta Masyarakat Manfaatkan WFA

jpnn.com, JAWA TENGAH - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk merencanakan waktu kepulangan sebaik mungkin guna menghindari kemacetan parah di puncak arus balik Lebaran 2026.

Dia menjelaskan Pemerintah telah menyiapkan fasilitas Work From Anywhere (WFA) yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja.

Kapolri menyarankan agar masyarakat tidak memaksakan diri kembali ke Jakarta secara bersamaan pada hari ini.

Menurutnya, pemanfaatan WFA bisa menjadi solusi jitu untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalan tol.

"Ada fasilitas dari pemerintah, WFA (Work From Anywhere), yang ini juga bisa digunakan untuk mengurai puncak arus hari ini. Jadi, kalau ada masyarakat yang ingin memilih (menunda balik), bisa memanfaatkan besok tanggal 25, 26, dan 27," kata Listyo Sigit di Gerbang Tol Kalikangung, Jawa Tengah, Selasa (24/3).

Selain opsi bekerja secara daring, Kapolri juga menyarankan masyarakat untuk melirik moda transportasi lain seperti kereta api yang dinilai sebagai salah satu pilihan perjalanan paling nyaman saat ini.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim itu mengingatkan para pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan di atas kecepatan.

Dia meminta pemudik memanfaatkan fasilitas pos pelayanan yang telah disediakan sepanjang jalur balik.