Urai Kepadatan Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Lepas One Way Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka rekayasa lalu lintas one way secara nasional untuk mengantisipasi puncak arus balik, Selasa (24/3).

Skema satu arah ini diberlakukan mulai dari Kilometer (KM) 414 Gerbang Tol Kalikangkung hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama).

Dalam keterangannya, Kapolri mengungkapkan bahwa volume kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta selama periode mudik sangat signifikan.

Berdasarkan data hingga 24 Maret, tercatat jutaan kendaraan telah melintasi jalur tol.

"Sampai dengan tanggal 24 Maret, tercatat kendaraan yang keluar Jakarta kurang lebih 2.380.401 kendaraan yang melalui jalur tol," kata Listyo.

Menurutnya, pemberlakuan one way nasional ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya kepolisian sempat menerapkan sistem one way sepenggal.

Dia menjelaskan langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran kendaraan yang kembali menuju arah Jakarta.

"Sore ini kami laksanakan one way nasional karena kita perkirakan puncak arus balik terjadi di hari ini," tegasnya.