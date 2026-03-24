Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Urai Kepadatan Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Lepas One Way Nasional

Selasa, 24 Maret 2026 – 16:47 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menko PMK, Pratikno resmi membuka rekayasa lalu lintas one way secara nasional untuk mengantisipasi puncak arus balik, Selasa (24/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka rekayasa lalu lintas one way secara nasional untuk mengantisipasi puncak arus balik, Selasa (24/3).

Skema satu arah ini diberlakukan mulai dari Kilometer (KM) 414 Gerbang Tol Kalikangkung hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama).

Dalam keterangannya, Kapolri mengungkapkan bahwa volume kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta selama periode mudik sangat signifikan. 

Berdasarkan data hingga 24 Maret, tercatat jutaan kendaraan telah melintasi jalur tol.

"Sampai dengan tanggal 24 Maret, tercatat kendaraan yang keluar Jakarta kurang lebih 2.380.401 kendaraan yang melalui jalur tol," kata Listyo.

Menurutnya, pemberlakuan one way nasional ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya kepolisian sempat menerapkan sistem one way sepenggal. 

Dia menjelaskan langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran kendaraan yang kembali menuju arah Jakarta.

"Sore ini kami laksanakan one way nasional karena kita perkirakan puncak arus balik terjadi di hari ini," tegasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus Balik Lebaran 2026  Arus Balik  Kapolri  arus balik lebaran 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp