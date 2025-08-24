Urban Republic Hadirkan Beragam Promo Menarik

Minggu, 24 Agustus 2025 – 03:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Urban Republic mengajak generasi aktif untuk terus bergerak maju, menjadi lebih produktif dan kreatif dalam mengabadikan momen, serta mewujudkan impian dan cita-cita lewat perjalanan yang penuh kenangan bersama lifestyle gadget pilihan.

Urban Republic merupakan toko lifestyle gadget yang bikin pengalaman belanja jadi lebih seru dan menyenangkan.

Dari camera, drone, smartphone (APPLE, SAMSUNG, OPPO, HUAWEI), smartwatch (Garmin, Apple, Xiaomi, Huawei, dan lainnya), speaker Audio & TWS (Shokz, JBL, Bose, Harman Kardon, Marshall dan lainnya), serta beragam accessories (seperti Powerbank, Cable dan lainnya).

"Di sini kalian bisa coba langsung berbagai gadget original dan terlengkap, mulai dari smartphone, aksesoris, smartwatch, audio, drone & action cam, gaming, sampai smart home. Apa pun kebutuhan Lifestyle Gadget kalian, Urban Republic pasti punya solusinya," ujar Nunu, Store Manager Urban Republic Senayan City.

Terlebih, belanja di Urban Republic kini makin mudah dengan cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan berbagai opsi pembayaran bank & financing pilihanmu.

Berbagai promo juga kerap dihadirkan oleh Urban Republic. Seperti promo Lifestyle Gadget travel di Agustus: 04 Aug - 07 Sept 2025.

Garmin Forerunner 55 GPS Series dari Rp 3.199.000 diskon jadi Rp1.699.000. DJI Mini 3 (RC) dari Rp10.340.000 jadi Rp7.660.000, Nothing CMF Watch pro Metallic Grey dari Rp1.149.000 jadi Rp 399 ribu.

Ada promo cash back untuk pembelanjaan di atas Rp 5 juta dan masih banyak lagi.