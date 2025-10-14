Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Artikel - Opini

Urgensi Kodifikasi Hukum Pidana Pemilu

Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:26 WIB
Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa Benny Sabdo. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Komisi II DPR RI berharap pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dilakukan dengan metode kodifikasi (Kompas.com, 7/10/2025).

Kerangka hukum pemilu, khususnya hukum pidana sebagai benteng terakhir penegakan keadilan pemilu.

Namun, penegakan hukum pidana pemilu saat ini menghadapi problematika serius akibat fragmentasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Undang-Undang Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Undang-Undang Pemilihan).

Keadilan pemilu merupakan pilar fundamental bagi tegaknya negara demokrasi. Bawaslu sering kali menghadapi pilihan dilematis.

Penegakan hukum pidana pemilu menuntut sebuah kecepatan proses.

Dilema ini terefleksi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menjerat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto, dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Di satu sisi, terdapat tuntutan publik agar keadilan ditegakkan. Namun di sisi lain, Gakkumdu terbentur prosedur hukum acara pidana pemilu yang menuntut standar pembuktian tinggi, dan kerap sulit dipenuhi dalam waktu singkat.

Arsitektur Keadilan Pemilu

Komisi II DPR RI berharap pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 dilakukan dengan metode kodifikasi.

