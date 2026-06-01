Uruguay Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Tidak Ada Nama Luis Suarez

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Uruguay resmi mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari 26 nama yang diumumkan untuk skuad Uruguay di Piala Dunia 2026, Luiz Suarez tidak termasuk.

Pelatih Marcelo Bielsa memasukkan gelandang Manchester United Manuel Ugarte ke dalam skuad, tetapi tidak memanggil striker veteran Luis Suarez. Keputusan mencoret Suarez menjadi sorotan utama dalam pengumuman skuad La Celeste.

Suarez sebelumnya sempat membuka peluang kembali ke timnas meski telah absen selama 20 bulan dan menyatakan siap membatalkan pensiunnya apabila dibutuhkan Uruguay.

Meski demikian, Bielsa memilih tidak membawa mantan penyerang Liverpool dan Barcelona tersebut ke turnamen yang berlangsung di Amerika Utara.

Di lini tengah, Bielsa tetap mengandalkan Manuel Ugarte sebagai salah satu pilar utama. Pemain Manchester United itu menjadi satu dari tiga penggawa Liga Inggris yang masuk skuad bersama bek Wolverhampton Wanderers Santiago Bueno dan gelandang Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur.

Sementara itu, Darwin Nunez tetap mendapat kepercayaan meski minim menit bermain dalam beberapa bulan terakhir. Mantan penyerang Liverpool yang kini memperkuat Al-Hilal itu tidak tampil di Liga Arab Saudi sejak Februari.

Situasi tersebut terjadi setelah Al-Hilal harus menyesuaikan kuota pemain asing seusai mendatangkan mantan peraih Ballon d'Or Karim Benzema. Kendati Nunez jarang bermain di level klub, Bielsa tetap memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia.

Uruguay tergabung di Grup H Piala Dunia 2026 dan akan memulai perjalanan mereka menghadapi Arab Saudi pada 15 Juni.