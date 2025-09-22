Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Urusan Ayam Nyawa Warga Bandung Melayang

Senin, 22 September 2025 – 10:49 WIB
Urusan Ayam Nyawa Warga Bandung Melayang
Polisi saat olah TKP penemuan mayat pria bersimbah darah di Komplek Kampung Beunyeng, RT 05/14, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/9/2025) dini hari. Foto: dok. Polresta Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Polisi mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap temannya sendiri di wilayah Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Kasus ini pertama kali terungkap pada Jumat (19/9/2025) malam, warga menemukan sesosok pria bersimbah darah di semak-semak di Komplek Kampung Beunyeng, RT 05/14, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah.

Kejadian berawal saat korban BS, dijemput oleh rekannya berinisial FI alias Toing dengan maksud membeli ayam menggunakan sepeda motor milik korban.

Tidak lama berselang, istri korban mendapat kabar dari warga bahwa suaminya ditemukan tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan bersimbah darah.

Saat saksi mengecek, korban telah meninggal dunia dengan luka terbuka di bagian leher.

Kapolsek Baleendah AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan atas laporan tersebut Satreskrim Polresta Bandung bersama Polsek Baleendah segera melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku.

“Dari keterangan awal pelapor, korban pergi bersama pelaku untuk membeli ayam. Namun, tidak lama berselang pelapor mendapat informasi bahwa suami pelapor ditemukan tewas,” kata Hendri dalam keterangannya, Senin (22/9).

Dari serangkaian tindakan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap oleh anggota Reskrim saat melarikan diri ke wilayah Garut.

Polisi menyebut motif pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan di semak-semak Baleendah, Kabupaten Bandung, gegara urusan ayam.

TAGS   Bandung  pembunuhan  pria dibunuh  Polresta Bandung 
