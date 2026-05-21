Urusan Ginting di Malaysia Masters 2026 Selesai

Kamis, 21 Mei 2026 – 20:24 WIB

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting tak punya urusan lagi di Malaysia Masters 2026 Super 500.

Ginting selesai, terhenti langkahnya pada 16 Besar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (21/5).

Peringkat 46 dunia itu harus mengakui keunggulan unggulan ketiga asal Prancis Christo Popov 17-21, 14-21.

“Evaluasi ke depannya lebih ke pola main saja, karena di setiap pertandingan akan beda-beda keadaannya,” kata Ginting dalam keterangan resmi PP PBSI selepas pertandingan.

Pemain asal Jawa Barat itu mengaku kesulitan menghadapi permainan Popov yang dinilainya makin matang dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Pada gim pertama, Ginting sebenarnya mampu memberikan perlawanan ketat sebelum akhirnya kehilangan momentum selepas interval.

Ginting mengaku kurang disiplin menjaga pola permainan sehingga lawan lebih mudah mengendalikan pertandingan.

Memasuki gim kedua, Ginting mencoba mengubah strategi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, perubahan pola permainan itu mampu diantisipasi dengan baik oleh Popov.