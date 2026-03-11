Urusan Visual, Synchronize Fest 2026 Libatkan Drawmama

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 17, 18, 19 Oktober 2026 mendatang.

Pada edisi ke-11 ini, Synchronize Fest kembali mengajak sosok perupa, ilustrator, designer sekaligus kolaborator untuk membentuk, berdiskusi, berproses menyampaikan gagasan festival musik sebagai bagian daripada berbahasa visual dengan publik.

Kolaborator kali ini seorang seniman/ilustrator multidisiplin dengan berbagai pendekatan medium sudah lebih dari 20 tahun mencoba mengolah bahasa visual melalui berbagai medium dengan melihat keresahan yang tidak jauh dari sekelilingnya.

Dingin, janggal, familiar tetapi tidak akrab, ramai dengan tatap kekosongan, festive namun dengan gestur kegetiran, adalah Marishka Soerkarna (@drawmama).

Pemilihan Marishka Soekarna oleh tim Synchronize Fest kerap dapat mewakili dan membahasakan keresahan, ketidakpastian dan kekhawatiran. Visual digambarkan dengan perasaan campur aduk dan ironi rasanya sangat relevan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia sekarang ini.

Marishka Soekarna merupakan seniman visual asal Indonesia yang sedang berdomisili di Belanda. Berlatar belakang pendidikan Seni Murni jurusan Seni Grafis, praktik berkeseniannya melingkup berbagai metode dan medium superti gambar, lukisan, cetak-mencetak, digital, mural, video dan ínstalasi.

Dalam karya-karyanya, tubuh perempuan kerap dihadirkan sebagai medium bertutur dan merepresentasikan ruang yang intim tempat perjumpaan dirinya dengan memori, refleksi dan reaksi.

Marishka merasakan ikatan yang mendalam dengan alam; sebuah dualisme yang menghadirkan ketenangan, namun juga menimbulkan rasa takut dan ketidakberdayaan di hadapan amarahnya.