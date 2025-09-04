US Open 2025: Anisimova Bayar Utang, Swiatek Angkat Koper

Kamis, 04 September 2025 – 07:08 WIB

jpnn.com - NEW YORK CITY - Petenis ranking sembilan dunia berkebangsaan Amerika Serikat Amanda Anisimova mengantongi tiket semifinal grand slam US Open 2025.

Anisimova meraihnya dengan cara membayar utang kekalahan memalukan yang diderita Juli lalu, di final grand slam Wimbledon 2025.

Cewek Amrik berusia 24 tahun itu kalah 0-6, 0-6 dari Iga Swiatek (Polandia/ranking 2) di partai puncak Wimbledon.

Itu final terburuk Wimbledon dalam 114 tahun.

Luka atau trauma kekalahan itu tak terlihat saat Anisimova meladeni Swiatek di 8 Besar US Open 2025 di Arthur Ashe Stadium, NYC, Kamis (4/9) dini hari WIB.

Anisimova menang 6-4, 6-3 dalam waktu satu jam 36 menit.

"Bangkit dari kekalahan buruk di Wimbledon seperti itu sungguh istimewa bagi saya," kata Anisimova.

"Saya merasa telah bekerja keras untuk membalikkan keadaan."