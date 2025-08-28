Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

US Open: Janice Tjen Tersingkir, Emma Raducanu Puji Sang Pendatang Baru

Kamis, 28 Agustus 2025 – 07:45 WIB
US Open: Janice Tjen Tersingkir, Emma Raducanu Puji Sang Pendatang Baru
Petenis Indoneisa Janice Tjen gugur di babak kedua US Open 2025. Foto: Instagram/Janice Tjen.

jpnn.com - Debut Grand Slam Janice Tjen di US Open 2025 harus terhenti pada babak kedua setelah kalah dari juara edisi 2021, Emma Raducanu.

Bermain di Stadion Louis Armstrong, New York, Rabu (27/8/2025), petenis kelahiran Jakarta itu menyerah 2-6, 1-6.

Janice sempat mencuri perhatian penonton lewat pukulan forehand keras yang menjadi andalannya. Namun, Raducanu yang sedang dalam performa apik mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Baca Juga:

Catatan Bersejarah Janice Tjen

Meski kalah, Janice tetap mencatat pencapaian bersejarah dengan menembus babak utama US Open melalui jalur kualifikasi.

Kisahnya sedikit mengingatkan publik pada perjalanan Raducanu sendiri, yang pernah juara US Open 2021 dengan status petenis kualifikasi.

Raducanu Puji Janice

Raducanu mengakui bahwa Janice bukan lawan yang mudah. Petenis Indonesia berusia 22 tahun itu mampu memberikan perlawanan alot.

Baca Juga:

"Dia tampil luar biasa. Setiap bola yang saya arahkan ke tengah lapangan belum tentu aman karena dia bisa membalasnya dengan mudah," ucap Janice dikutip dari WTA Tenis.

Strategi Raducanu Melawan Janice

Selain memuji Janice, Raducanu juga menjelaskan strategi yang membantunya meraih kemenangan di pertandingan ini.

