Usaha Bunga Hias Lenyap Diterjang Longsor, Yati Menggantungkan Harapan kepada Donatur

jpnn.com, BANDUNG - Yati Rohati datang ke Kantor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan wajah penuh harap.

Wanita 47 tahun itu kembali menerima bantuan dari donatur yakni berupa dua bungkus plastik telur.

Bahan pokok tersebut diserahkan petugas kecamatan kepada Yati dan beberapa warga lain yang terdampak bencana longsor.

Yati kini hanya mengandalkan hidup dari uluran tangan para donatur seusai rumah dan lahan perkebunan bunga hias miliknya lenyap disapu longsor dari Gunung Burangrang yang terjadi pada 24 Januari lalu.

Dia bersama suami dan dua anaknya kini tinggal di rumah kontrakan.

Yati dapat uang untuk modal hidup selama dua bulan ke depan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

Uang itu tentu dia pakai sedemikian rupa, sebab tak ada sumber pemasukan setelah bencana melanda.

"Alhamdulillah sudah bisa menerima keadaan, sekarang saya sama suami dan anak ngontrak rumah. Soalnya rumah kan habis sama longsor," kata Yati saat ditemui, Rabu (25/2).