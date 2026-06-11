Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Usaha Dewa United Banten Pertahankan Gelar IBL Pupus, Keok Lawan Pelita Jaya

Minggu, 14 Juni 2026 – 00:03 WIB
Usaha Dewa United Banten Pertahankan Gelar IBL Pupus, Keok Lawan Pelita Jaya - JPNN.COM
Pebasket Dewa United Banten Hardianus saat berlaga pada semifinal IBL 2026 melawan Pelita Jaya di DUB Arena, Sabtu (13/6). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Usaha tim basket Dewa United Banten mempertahankan gelar juara IBL akhirnya sirna seusai tersingkir di semifinal.

Berlaga di Dewa United Arena, Sabtu (13/6), skuad asuhan Agusti Julbe itu menyerah dengan skor 78-94.

Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk Anak Dewa itu gagal melangkah ke partai final IBL 2026 seusai kalah 1-3 dalam sistem best of five series.

Baca Juga:

Tercatat dalam dua laga sebelumnya Dewa United menyerah dengan skor 79-93, dan 83-84.

Adapun satu-satunya kemenangan yang diraih Kaleb Ramot Gemilang cum suis pada laga perdana dengan skor tipis 78-76.

Pada laga ini sejatinya Troy Gillenwater tampil ganas dengan menyumbangkan 33 poin.

Baca Juga:

Pemain asing Dewa United lainnya yakni Joshua Ibarra juga mencetak double-double dengan 15 poin, dan 14 rebound.

Kontribusi kedua pemain tersebut masih belum cukup mengingat Pelita Jaya tampil moncer dengan mampu mencetak 40 poin dari paint area berbanding 29 milik Dewa United.

Dewa United Banten gagal mempertahankan gelar juara IBL seusai tersingkir di semifinal dari Pelita Jaya dengan skor 1-3, Sabtu (13/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IBL  Dewa United Banten  Pelita Jaya  Bogor Hornbills 
BERITA IBL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp