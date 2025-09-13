Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seusai dari UEA dan Qatar, Prabowo Tiba di Bali untuk Cek Lokasi Terdampak Banjir

Sabtu, 13 September 2025 – 13:53 WIB
Seusai dari UEA dan Qatar, Prabowo Tiba di Bali untuk Cek Lokasi Terdampak Banjir - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Bandara Ngurah Rai International Airport, Bali pada Sabtu (13/9). Foto: dokumentasi Tim Prabowo

jpnn.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Ngurah Rai International Airport, Bali pada Sabtu (13/9).

Kedatangan Prabowo ke Bali untuk meninjau ke sejumlah tempat-tempat terdampak bencana banjir.

Prabowo diketahui langsung ke Bali usai berkunjung singkat ke dua negara, yaitu UEA dan Qatar.

Baca Juga:

Berdasarkan rilis resmi Tim Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra itu tiba di Bali mengenakan pakaian safari cokelat dan topi biru pada pukul 12.00 WITA.

Di bandara, Prabowo disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Prabowo pun langsung bergegas masuk ke dalam kendaran dinas Maung putihnya menuju sejumlah lokasi terdampak banjir di Bali.

Baca Juga:

Seperti diketahui, beberapa hari lalu Bali diterpa bencana Banjir berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencatat lebih dari 120 titik banjir yang menerjang 7 wilayah administrasi di kabupaten/kota.

Titik banjir paling banyak berada di wilayah Denpasar, Bali mencapai 81 titik. (mcr4/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Kedatangan Prabowo ke Bali untuk meninjau ke sejumlah tempat-tempat terdampak bencana banjir.

Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  banjir bali  bali banjir  terdampak banjir  banjir 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp