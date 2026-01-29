Usai Jalani Rehab, Onadio Leonardo Bakal Lebih Selektif Pilih Lingkungan Pertemanan

Jumat, 30 Januari 2026 – 03:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Onadio Leonardo merasa mendapat banyak pelajaran berharga seusai rehabilitasi yang dijalaninya.

Sebagai informasi, Onadio Leonardo sempat diamankan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP DKI Jakarta, Onad, sapaannya, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi.

Dia pun menjalani proses rehabilitasi selama tiga bulan dan telah diperbolehkan pulang ke rumah.

Dari kejadian itu, Onad pun mendapat pelajaran berharga, termasuk untuk lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan.

Sebab lingkungan pertemanan yang baik bisa memberikan dampak yang baik pula.

"Banget, banget. Akhirnya gue penting memilah-milah mana teman yang baik, seperti Habib (Ja'far) baik, Banyak banget kemarin jenguk gue, yang gue enggak nyangka. Jadi, kayaknya gue harus memilah-milah teman sih habis ini," ujar Onadio Leonardo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

"Pelajarannya, tahu diri kali ya, janganlah Anda bodoh," sambungnya.