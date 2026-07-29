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JPNN.com - Politik

Usai Sidang MPA di NTT, Delvis Rettob Terpilih Menjadi Ketua Presidium PP PMKRI

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:01 WIB
Usai Sidang MPA di NTT, Delvis Rettob Terpilih Menjadi Ketua Presidium PP PMKRI - JPNN.COM
Prosesi sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI di Gelanggang Olahraga PPO Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (28/7). Source for JPNN

jpnn.com - Perwakilan PMKRI Cabang Ambon Delvis Rettob terpilih sebagai Mandataris MPA, Formatur Tunggal, sekaligus Ketua Presidium Pengurus Pusat organisasi tersebut untuk Periode 2026–2028.

Delvis terpilih setelah digelar sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI di Gelanggang Olahraga PPO Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (28/7).

Lagu Tinggikan yang dipopulerkan musisi asal Maluku Glenn Fredly dilantunkan saat Delvis resmi menjabat Ketua Presidium PP PMKRI.

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Alunan lagu tersebut membuat jalannya sidang terhenti sejenak. Para peserta, khususnya pendukung Delvis, larut dalam suasana.

Beberapa pendukung Delvis terlihat menangis dan saling memeluk satu sama lakn sebagai ungkapan sukacita.

Adapun, keterpilihab Delvis mengakhiri rangkaian kontestasi Ketua Presidium PP PMKRI yang berlangsung dalam dua putaran.

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Delvis terpilih setelah pada putaran kedua kontestasi hanya seorang diri hadir di ruang sidang, sementara calon lain tidak datang. Kondisi itu kemudian dibahas dalam forum.

Panitia Ad Hoc yang dipimpin Rito Naga dari PMKRI Cabang Maumere bersama Sekretaris Yakobus Sanherip Lanikari dari PMKRI Cabang Langgur meminta persetujuan peserta sidang.

Delvis Rettob terpilih sebagai Mandataris MPA, Formatur Tunggal, sekaligus Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2026–2028 melalui aklamasi.

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TAGS   PMKRI  Delvis Rettob  NTT  Ketua Presidium 
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