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JPNN.com - Ekonomi - Makro

USD Jadi Rp18.000, Ada Tekanan Faktor Eksternal, tetapi Domestik Juga Berat soal Fiskal

Kamis, 04 Juni 2026 – 14:06 WIB
USD Jadi Rp18.000, Ada Tekanan Faktor Eksternal, tetapi Domestik Juga Berat soal Fiskal - JPNN.COM
Kurs rupiah terus melemah sehingga nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) melewati level Rp18.000 pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat valuta asing atau valas  Ibrahim Assuaibi menganalisis penyebab nilai tukar rupiah kembali anjlok sehingga kurs dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis (4/6/2025) menembus angka Rp18.000. Menurut analisisnya, faktor eksternal masih menjadi pemicu merosotnya mata uang Indonesia tersebut terhadap USD.

Ibrahim menuturkan konflik Iran dengan AS yang sampai saat ini terus memanas meskipun secara sporadis tidak begitu besar.

Di sisi lain, Israel terus memperluas wilayahnya di sisi selatan Libanon sehingga membuat Iran gerah dan siap terlibat konfrontasi demi membela negeri sarat konflik itu dalam mempertahankan kedaulatannya.

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"Ini membuat satu ketegangan tersendiri  terhadap kondisi global," kata Ibrahim dalam pesan video. 

Selain, itu kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah juga masih menjadi pemicu terbesar pelemahan rupiah. Ibrahim menyebut hal itu memicu kenaikan biaya transportasi logistik sehinga berdampak laing pada inflasi.

Ibrahim menyebut inflasi tinggi itu berisiko memicu bank sentral AS yang dikenal dengan sebutah Federal Reserve atau The Fed kemungkinan besar mempertahankan suku bunga tinggi. Ada potnsi The Fed menaikkan suku bunga dalam tahun ini setidaknya sekali. 

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"Ini mengindikasikan inflasi di Amerika akibat dari penutupan Selat Hormuz begitu luar biasa dampaknya," tuturnya.

Saat ini, harga bahan bakar minyak di Amerika terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, Ibrahim tak heran dengan USD yang terus mengalami penguatan, sedangkan rupiah kian tertekan. 

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi menganalisa penyebab nilai tukar rupiah tembus hingga Rp 18.000 per Dolar AS pada Kamis (4/6).

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TAGS   Rupiah hari ini  kurs rupiah  valas  USD  Dolar  The Fed  Konflik AS-Iran  Israel 
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