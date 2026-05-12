Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

USD Menyentuh Angka Rp 17.500, Ekonom Ungkap Fakta soal Kurs Rupiah

Selasa, 12 Mei 2026 – 15:36 WIB
USD Menyentuh Angka Rp 17.500, Ekonom Ungkap Fakta soal Kurs Rupiah - JPNN.COM
Penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 17.500 per USD pada Selasa (12/5).

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

“Tekanan tersebut membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana pada aset-aset berdenominasi rupiah,” jelas Josua.

Baca Juga:

Josua menjelaskan dari sisi global, kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi faktor utama yang menekan rupiah. 

Sebab, Indonesia termasuk negara yang memiliki ketergantungan impor energi cukup tinggi sehingga lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak dan pergerakan modal asing.

Menurut Josua, dua faktor tersebut efeknya terhadap ekonomi RI relatif cenderung lebih besar dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain. 

Baca Juga:

“Sehingga dampaknya pun relatif lebih cepat terhadap nilai tukar rupiah,” ujar Josua dalam acara PIER Economic Review Kuartal I 2026 yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa.

Dia melanjutkan kenaikan harga minyak meningkatkan kekhawatiran pasar karena berpotensi menambah beban impor dan menekan stabilitas fiskal nasional. 

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kurs rupiah  rupiah  USD  Ekonomi  saham 
BERITA KURS RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp