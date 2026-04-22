Usir Jerawat dengan 3 Bahan Alami Ini

Rabu, 22 April 2026 – 08:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kulit mulus berseri tentu merupakan dambaan setiap wanita.

Namun, tidak semua wanita memiliki kulut mulus tanpa serangan komedo dan jerawat.

Jerawat merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada kulit wajah.

Baca Juga: Usir Jerawat dengan Mengonsumsi 4 Minuman Ini

Untungnya, ada berbagai perawatan jerawat yang bisa dipilih. Anda juga bisa mencoba pengobatan alami untuk membantu membersihkan kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak pohon teh

Minyak pohon teh adalah minyak esensial. Penelitian telah menunjukkan bahwa, jika diencerkan dengan minyak pembawa, minyak ini bisa sama efektifnya dengan benzoil peroksida dalam mengobati jerawat.

Baca Juga: Redakan Nyeri Tubuh dengan Menggunakan 7 Bahan Alami Ini

Hal ini dikarenakan sifat antibakteri dan antiradang. Meskipun minyak ini mungkin tidak bekerja secepat benzoil peroksida, tetapi memiliki lebih sedikit efek samping.

2. Teh hijau

Penelitian telah menunjukkan bahwa teh hijau memiliki banyak khasiat antimikroba dan antiradang, beserta banyak antioksidan.