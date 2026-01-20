Close Banner Apps JPNN.com
Usir Kembung dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini

Selasa, 20 Januari 2026 – 03:38 WIB
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - BEBERAPA makanan yang Anda konsumsi bisa membantu mengatasi kembung.

Kembung bisa terjadi pada siapa saja. Anda mungkin merasa kembung setelah makan sesuatu atau saat sedang menstruasi.

Kembung bisa terasa sangat tidak nyaman. Tanyakan kepada seseorang yang mencoba menutup ritsleting celana jins atau celana panjang saat perut kembung, dan mereka akan setuju.

Ternyata, ada makanan untuk meredakan kembung yang bisa Anda coba sebelum bergegas ke rumah sakit atau apotek.

Ada kalanya Anda merasa tidak nyaman atau bengkak di perut yang disebabkan oleh gas berlebih, itulah kembung.

Sebelum beralih ke makanan untuk mengurangi kembung, Anda harus tahu bahwa apa yang kamu makan bisa menyebabkan kembung dan ketidaknyamanan dalam sistem pencernaan.

Penyebab umum adalah kacang-kacangan, lentil, brokoli, kubis, bawang, bawang putih, dan minuman berkarbonasi.

Makanan berlemak tinggi dan gorengan, serta camilan dan permen olahan bisa menyebabkan kembung.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi kembung dan salah satunya tentu saja semangka.

