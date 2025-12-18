Usir Stres dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini

Rabu, 24 Desember 2025 – 01:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan salah satu penyakit mental yang harus segera diatasi.

Anda tidak bisa menyangkal bahwa stres semakin meningkat karena gaya hidup yang serba cepat.

Sederhananya, stres adalah keadaan ketegangan fisik atau mental.

Stres merupakan reaksi tubuh terhadap situasi yang menantang.

Namun, jika dialami dalam jangka waktu yang lama, stres bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara mengelola tingkat stres Anda.

Para wanita, manajemen stres tidak hanya sekadar yoga dan meditasi.

Mengonsumsi makanan yang tepat juga bisa membantu Anda tetap tenang.