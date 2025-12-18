Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Usir Stres dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini

Rabu, 24 Desember 2025 – 01:49 WIB
Usir Stres dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini - JPNN.COM
Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan salah satu penyakit mental yang harus segera diatasi.

Anda tidak bisa menyangkal bahwa stres semakin meningkat karena gaya hidup yang serba cepat.

Sederhananya, stres adalah keadaan ketegangan fisik atau mental.

Baca Juga:

Stres merupakan reaksi tubuh terhadap situasi yang menantang.

Namun, jika dialami dalam jangka waktu yang lama, stres bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara mengelola tingkat stres Anda.

Baca Juga:

Para wanita, manajemen stres tidak hanya sekadar yoga dan meditasi.

Mengonsumsi makanan yang tepat juga bisa membantu Anda tetap tenang.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi stres dengan cepat dan salah satunya adalah pistachio.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Stres  Makanan  pistachio  blueberry 
BERITA STRES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp