Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Usman Hamid Sebut Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan, Muda Tentara Kolonial, Tua Pelanggar HAM

Rabu, 05 November 2025 – 21:42 WIB
Usman Hamid Sebut Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan, Muda Tentara Kolonial, Tua Pelanggar HAM - JPNN.COM
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi "Mencari Pahlawan Sejati" di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Rabu (5/11). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, LEBAK - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa seorang pahlawan sejati harus memiliki sifat altruisme atau hidup untuk orang lain, serta menjaga konsistensi nilai hingga akhir hayatnya. Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi "Mencari Pahlawan Sejati" di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Rabu (5/11).

"Pertama-tama bagi saya adalah orang yang hidup untuk orang lain. Nah, hidup untuk orang lain ini di dalam ilmu sosial dan politik dikenal sebagai sifat altruisme. Jadi, pahlawan itu orang yang punya sifat-sifat altruisme itu," ujar Usman.

Ia menekankan bahwa keberanian seorang pahlawan bukan hanya fisik, tetapi juga intelektual dan moral. Kriteria konsistensi hingga akhir hayat, menurutnya, menjadi pembeda utama.

Baca Juga:

"Bukan hanya semasa hidupnya tetapi sampai akhir hayat hidupnya dia pegang nilai itu. Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka, sulit untuk diletakkan sebagai pahlawan," paparnya.

Mengomentari usulan gelar pahlawan untuk Presiden Ke-2 RI Soeharto, Usman memberikan perspektif kritis. Ia mempertanyakan peran Soeharto di masa revolusi dan menyoroti akhir kekuasaannya.

"Ketika para pemuda Banten terlibat di dalam revolusi tahun 40-an, Soeharto di mana? Soeharto menjadi anggota tentara KNIL, tentara kolonial," ujarnya.

Baca Juga:

"Pada mulanya dia siapa dan pada akhirnya dia siapa? Kalau pada mulanya dia berjahat pada akhirnya dia pahlawan bisa, tetapi kalau dia pada mulanya pahlawan pada akhirnya berjahat agak susah untuk kita sebut sebagai pahlawan," tambah Usman.

Sebagai perbandingan, ia menyebut Gus Dur dan Marsinah sebagai sosok yang memenuhi kriteria pahlawan sejati.

Usman Hamid soroti usulan pahlawan untuk Soeharto dan rumuskan kriteria pahlawan sejati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Usman Hamid  Soeharto  Pahlawan  Museum Multatuli 
BERITA USMAN HAMID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp