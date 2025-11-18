Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ustaz ANB: Menyamakan Kesempurnaan Allah dengan Rokok Itu Penghinaan Serius

Selasa, 18 November 2025 – 08:00 WIB
Ustaz Ammi Nur Baits. Foto: SC YouTube anbchannel

jpnn.com - JAKARTA - Ustaz Ammi Nur Baits (ANB) bak mengirim pesan tegas buat pihak yang suka menjadikan agama sebagai guyonan.

Dalam program Open Mic ANB, ustaz alumnus Teknik Nuklir UGM dan Fikih Universitas Madinah itu bicara panjang lebar dengan Ustaz Muhammad Abu Rivai soal fenomena oknum gus viral yang membawakan materi dakwah berisi juga konten mesum dan kotor.

Di pengujung program, Ustaz ANB menyinggung soal oknum gus dan penghinaan agama.

Baca Juga:

"Kalau sasaran guyonnya agama, itu termasuk penghinaan terhadap agama," ujar Ammi.

"Contoh, salah satu di antara oknum gus yang menyamakan kesempurnaan Allah dengan rokok, ini kan penghinaan serius," katanya.

"Kenapa masyarakat Indonesia diam. Dia (oknum) layak dikatakan orang yang telah melakukan pelecehan terhadap agama," imbuh Ammi. (yt/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

