Ustaz Das’ad Latif Ajak Masyarakat Dukung Transformasi Polantas

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menghadiri doa bersama menuju Hari Lalu Lintas ke-70 Tahun 2025.

Acara yang berlangsung di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Rabu (17/9) itu menghadirkan pemuka agama Ustaz Das'ad Latif.

Dalam ceramahnya Da'sad Latif mengajak para jemaah yang hadir untuk tidak membenci polisi, sebab banyak tugas dan pekerjaan yang diemban untuk menjaga keamanan dan keselamatan warganya.

"Bapak-bapak ibu-ibu, terutama teman-teman ojol, jangan membenci polisi, karena kita masih membutuhkan polisi, terutama polisi lalu lintas yang membantu mengatur kelancaran lalu lintas," ujar dia.

Selain itu, dia memuji kehadiran polisi lalu lintas untuk selalu turun ke jalan membantu masyarakat agar perjalanannya menjadi aman dan lancar.

"Polisi lalu lintas adalah ujung citra Polri, garda terdepan citra kepolisian di masyarakat," ujarnya.

Sementara Irjen Agus mengatakan bahwa polisi lalu lintas telah melakukan transformasi untuk senantiasa dekat dengan masyarakat, atau berada di tengah masyarakat.

"Polantas harus dekat dengan masyarakat. Polantas tidak bangga melakukan penegakan hukum atau menilang. Kami bangga ketika sahabat-sahabat pengguna jalan tidak mengalami kecelakaan. Kami hanya berharap semua tertib berlalu lintas meski tanpa kehadiran polantas,," kata Agus.