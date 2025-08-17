Ustaz Das’ad Latif Sebut PSI Patut Bersyukur Punya Ketum Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar doa bersama jelang peringatan HUT ke-80 RI di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8/2025). Acara tersebut dihadiri para petinggi PSI, termasuk Ketua Umum Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Das’ad Latif menilai kader PSI patut berbangga karena memiliki ketua umum berusia muda.

“Sebagai parpol kita patut bersyukur kepada Allah, kenapa? Karena satu-satunya partai di Indonesia yang ketua umumnya anak muda adalah PSI,” ujar Das’ad.

Ia bahkan meminta kader PSI membandingkan dengan partai politik lain.

“Coba lihat ketua umum partai lain. Coba lihat. Maka kita harus bersyukur karena kita punya ketum anak muda,” katanya.

Lebih jauh, Das’ad menyinggung sejarah pergerakan Islam yang juga banyak digerakkan kaum muda.

“Muhammad SAW 40 tahun anak muda, Abu Bakar Sidiq anak muda, Usman bin Affan anak muda, Abdurrahman bin Auf anak muda. Anak muda yang sudah mapan ekonominya. Kenapa? Supaya tidak kau jual nama partaimu,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahaya jika ada politisi yang masuk partai tanpa kesiapan.