JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ustaz Derry Sulaiman Ceritakan Curahan Hati Ammar Zoni

Senin, 27 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Ustaz Derry Sulaiman Ceritakan Curahan Hati Ammar Zoni
Ustaz Derry Sulaiman dan Ammar Zoni. Foto: Instagram/derrysulaiman

jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Derry Sulaiman mengaku sempat bertemu sebelum Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Momen tersebut terjadi ketika dirinya berdakwah di Rutan Salemba, tempat Ammar Zoni ditahan.

"Terakhir itu ada deep talk," kata Ustaz Derry Sulaiman saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Mantan personel Betrayer itu mengatakan Ammar Zoni sempat menyampaikan curahan hati saat bertemu.

Menurutnya, salah satu yang disampaikan oleh mantan suami Irish Bella itu yakni keinginan untuk tobat.

"Dia mau bertobat. Mau ikut dakwah, enggak mau jadi artis lagi," jelas Ustaz Derry Sulaiman.

Selain itu, Ustaz Derry Sulaiman mengaku prihatin dengan kondisi Ammar Zoni.

Dia merasa apa yang dialami Ammar Zoni dalam kehidupan begitu berat.



