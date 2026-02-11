Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Usul Iuran BPJS Digratiskan, Charles Honoris Soroti Potensi Sisa Anggaran Makan Bergizi Gratis

Rabu, 11 Februari 2026 – 22:03 WIB
Usul Iuran BPJS Digratiskan, Charles Honoris Soroti Potensi Sisa Anggaran Makan Bergizi Gratis - JPNN.COM
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026). ANTARA/HO-Kemenkes

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai pemerintah memiliki kemampuan finansial untuk menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, jajaran DJSN, dan Direksi BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/2).

“Bapak/ibu saya ingin membuka diri untuk berdiskusi, atau berpikir tentang suatu skenario lain, skenario di mana di luar dari pekerja formal, PNS/TNI-Polri, di luar dari mereka itu seluruh peserta atau seluruh warga negara kepesertaan BPJS-nya dibiayai oleh negara. Bisa gak? Bisa. Mampu gak? Menurut saya, mampu. Kita coba hitung,” kata Charles.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Charles pun memaparkan hasil perhitungan yang menunjukkan negara mampu membiayai iuran kepesertaan semua warga negara.

Charles menyampaikan, dari total jumlah 280 juta penduduk Indonesia, setelah dikurangi oleh 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS/TNI-Polri dan 4,5 juta pensiunan PNS/TNI-Polri, terdapat 216,5 juta penduduk yang harus dilindungi oleh BPJS Kesehatan. Ia pun menyampaikan hitungan mengenai jumlah biaya iuran bagi 216,5 juta orang itu.

“Kalau 216,5 juta penduduk dikalikan Rp42.000 (besaran iuran BPJS Kesehatan) berarti Rp9,07 triliun per bulan. Dikalikan 12 (bulan) berarti Rp108,8 triliun per tahun,” kata dia.

Dengan Rp108,8 triliun, menurut Charles, Indonesia sudah bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100 persen.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai pemerintah memiliki kemampuan finansial untuk menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh warga RI.

