JPNN.com - Otomotif - Motor

Usulan Insentif Motor Listrik Rp 5 Juta, Menkeu Purbaya: Belum Final, Bisa Berubah

Senin, 27 April 2026 – 18:56 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal insentif motor listrik. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo perihal insentif motor listrik.

Program subsidi baru untuk motor listrik itu disebut dengan nilai awal yang dipertimbangkan sekitar Rp 5 juta per unit.

"Saya juga minta tanggapan Pak Presiden, beliau sudah memberi petunjuk, jalankan kalau anggarannya ada," ucap dia.

Purbaya menambahkan rencana tersebut masih dalam tahap awal, tetapi arahnya sudah cukup jelas: pemerintah ingin mempercepat adopsi kendaraan listrik roda dua di tengah dominasi motor berbahan bakar bensin.

Dia menyebut program akan dimulai secara bertahap, dengan target awal menyasar jutaan unit penjualan.

Skema bertahap dinilai lebih realistis, sembari melihat respons pasar dan kesiapan industri.

Pembahasan kebijakan itu juga belum final. Purbaya menegaskan masih perlu koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hasil kajian nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan.

