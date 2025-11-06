Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Usulan Pahlawan Nasional Diterima Prabowo, Fadli Zon Ungkap Jasa Soeharto

Kamis, 06 November 2025 – 02:30 WIB
Usulan Pahlawan Nasional Diterima Prabowo, Fadli Zon Ungkap Jasa Soeharto
Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/11). Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

Di antara puluhan usulan itu ada nama Presiden Ke-2 RI Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid.

Usulan Pahlawan Nasional Diterima Prabowo, Fadli Zon Ungkap Jasa SoehartoPresiden Kedua RI Soeharto sedang menelepon di kantornya di Bina Graha, Jakarta Pusat. Ilustrasi. Foto: Antara Foto

Fadli Zon menyebut dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

Dia menjelaskan bahwa proses pengusulan pahlawan nasional ini berasal dari bawah, masyarakat dari kabupaten/kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang.

"Setelah dari kabupaten/kota, ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh yang menilai (disebut) TP2GP ya, kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial," kata Fadli Zon saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore (5/11/2025).

Dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP), nama-nama yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional itu diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan dan saat ini memimpin Dewan GTK, menjelaskan dari 49 nama itu, sembilan nama merupakan nama-nama calon yang telah melewati tahapan pengusulan dan pengkajian pada tahun-tahun sebelumnya.

Presiden Prabowo sudah menerima usulan nama calon pahlawan nasional. Fadli Zon lalu mengungkap jasa Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Soeharto  Pahlawan Nasional  Prabowo  Prabowo Subianto  Fadli Zon  Gus Dur 
