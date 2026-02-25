Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Usulan PT Jadi 7 Persen Bisa Jadi Sandungan PSI ke Parlemen

Rabu, 25 Februari 2026 – 11:41 WIB
Usulan PT Jadi 7 Persen Bisa Jadi Sandungan PSI ke Parlemen - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai usulan ambang batas perlemen atau parliamentary threshold (PT) tujuh persen mempersempit ruang PSI masuk ke parlemen. 

Diketahui, pernyataan PT tujuh persen disampaikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam sebuah wawancara di Jakarta, Sabtu (21/2).

Arifki menduga usul PT tujuh persen bukan semata mewujudkan desain kelembagaan yang kuat, melainkan ada instrumen politik lain.

Baca Juga:

“Dalam konteks 2029, PSI menjadi salah satu partai yang paling terdampak jika aturan itu diberlakukan,” ujar dia melalui layanan pesan, Rabu (25/2). 

Arifki mengatakan usul PT tujuh persen menjadi sinyal kuat bagi kader NasDem untuk tidak pindah ke PSI, seperti terjadi belakangan.

Menurut pengamat politik itu, potensi migrasi kader NasDem ke PSI ke depan masih terbuka dan bahkan bisa makin besar. 

Baca Juga:

"Dalam konteks itu, usulan ambang batas tujuh persen dapat dibaca sebagai 'lampu kuning' bagi kader yang mempertimbangkan perpindahan partai, agar menimbang ulang risiko elektoral jika bergabung dengan partai yang belum pernah lolos parlemen, "ujar Arifki. 

Arifki menilai ambang batas lebih tinggi membuat partai-partai kecil dan menengah akan menghadapi hambatan besar lolos ke parlemen. 

Pengamat politik Arifki Chaniago menduga usul PT jadi 7 persen bukan semata mewujudkan desain kelembagaan yang kuat, tetapi mencegah PSI masuk parlemen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  NasDem  ambang batas parlemen  Parliamentary Threshold  Arifki Chaniago  Surya Paloh 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp