Usung Keberdayaan Perempuan, Koleksi SILFIRA Silent Fire Hadir di IN2MOTION FEST 2025

Selasa, 14 Oktober 2025 – 04:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Brand busana Muslimah profesional Nina Nugroho kembali menegaskan eksistensinya di dunia modest fashion Indonesia melalui partisipasinya dalam ajang IN2MOTION FEST (Indonesia International Modest Fashion Festival) 2025 yang mengusung tema besar “One Vision, One Movement.”

Pada perhelatan tahun ini, Nina Nugroho mempersembahkan koleksi terbaru bertajuk SILFIRA “Silent Fire”, yang terinspirasi dari sosok perempuan berdaya—tenang namun kuat, lembut namun kokoh, tidak mencolok namun memberi pengaruh nyata. Koleksi ini menjadi simbol perayaan keberdayaan perempuan dalam ketenangan dan elegansi.

Konsep “Silent Fire” mengangkat filosofi kekuatan dalam kesunyian: keyakinan diri yang tidak membutuhkan validasi.

Ibarat api yang menyala diam-diam, perempuan dalam koleksi ini digambarkan sebagai sosok yang terus berkarya, memberi energi, dan berdampak tanpa harus tampil mencolok.

“Saya ingin menyampaikan pesan bahwa perempuan tidak harus berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Tanpa validasi dan tanpa panggung kontestasi, ia tetap bersinar, menyalakan energi, dan berdaya dalam kesehariannya. Koleksi ini merepresentasikan keberdayaan perempuan sejati—lembut, anggun, tenang, namun kokoh tak tergoyahkan,” ujar Nina Septiana, CEO Nina Nugroho Internasional.

Koleksi SILFIRA “Silent Fire” hadir dengan dominasi warna biru dan cokelat yang memiliki makna mendalam.

Biru melambangkan ketenangan jiwa, kejernihan berpikir, serta kewibawaan, sementara cokelat merepresentasikan akar yang kuat, kestabilan, dan kehangatan yang membumi.

Sebanyak delapan rancangan eksklusif ditampilkan menggunakan batik Yogyakarta bermotif Lung-lungan, motif klasik keraton yang menggambarkan sulur, daun, dan bunga yang terus menjalar.