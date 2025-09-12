Usung Kolaborasi Kreatif, IDW 2025 di IDD PIK2 Targetkan 200 Ribu Pengunjung

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Indonesia Design Week (IDW) kembali hadir pada tahun ini dengan skala yang lebih besar. Acara yang digelar selama 12-20 September 2025 di Indonesia Design District (IDD) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu menargetkan menarik 200 ribu pengunjung.

IDW kali ini merupakan yang kedua. Penyelenggaraannya yang perdana pada tahun lalu meraih sukses besar.

Kali ini, IDW 2025 mengusung semangat “Identitas, Kolaborasi, dan Inovasi” yang membuka ruang bagi desainer, arsitek, hingga pelaku industri kreatif untuk berbagi gagasan dan berekspresi.

Antusiasme pun kian besar dengan hadirnya tamu istimewa, yakni Marva Griffin, pendiri SaloneSatellite yang dikenal melahirkan talenta-talenta muda di dunia desain.

“Kami sangat excited karena tahun ini Indonesia Design Week bisa kembali digelar dengan antusiasme yang lebih besar, bahkan kami merasa sangat terhormat karena kedatangan tamu istimewa, Bu Marva Griffin,” ujar Direktur IDD Soesilawati.

Sebagai pusat desain dan retail home living terbesar di Indonesia, IDD memperluas perannya dari sekadar pusat belanja menjadi platform komunitas kreatif.

Berlokasi di kawasan PIK, IDD kini menjadi rumah bagi ratusan jenama lokal maupun internasional di sektor home living, arsitektur, dan desain interior.

Tak hanya menjadi pusat ritel, distrik tersebut juga berkembang sebagai tempat berkumpulnya komunitas kreatif tanah air.